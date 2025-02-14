İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte zirvedeki şehirler

İstanbul’da Sivaslıların ardından 546 bin 718 kişi ile en fazla Katamonulular yaşıyor. Kastamonu’yu 519 bin 889 kişi ile Ordulular, 485 bin 500 kişi ile Giresunlular, 475 bin 471 kişiyle Tokatlılar, 456 bin 192 kişiyle Erzurumlular, 422 bin 78 kişiyle Malatyalılar, 415 bin 372 kişi ile Samsunlular, 413 bin 924 kişi ile de Trabzonlular izliyor.