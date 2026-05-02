İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? AKOM tarih verdi
AKOM'un verilerine göre, serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yükselmesi bekleniyor. İşte gün gün hava durumu...
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava tahmin raporuna göre, bu sistemin önümüzdeki 4-5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.
Çarşamba günü havalar ısınıyor
Megakentte bugün, pazar, pazartesi ve salı günleri serin ve yağışlı bir hava hakim olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklıklar yükselişe geçecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 22 dereceye ulaşması bekleniyor.
İşte gün gün hava durumu:
3 Mayıs Pazar: Hava sıcaklığı 13 derece. Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu.
4 Mayıs Pazartesi: Termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava hakim olacak.
5 Mayıs Salı: Hava sıcaklığı 16 derece. Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmur etkili olacak.
6 Mayıs Çarşamba: Sıcaklıklar 19 dereceye yükselecek. Parçalı ve az bulutlu.
7 Mayıs Perşembe: Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselerek 22 dereceye ulaşacak.
8 Mayıs Cuma: Termometreler 22 dereceyi gösterecek. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.