İstanbul'da Kabotaj Bayramı coşkusu

'1 TEMMUZ KARA SULARIMIZIN MUTLAK BAĞIMSIZLIĞINI TÜM DÜNYA'YA İLAN ETTİĞİMİZ GÜNDÜR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Temmuz, bizler için sadece bir tarih değildir. Aynı zamanda kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız, denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz gündür. Mavi Vatan'ımızda ticareti millileştirdiğimiz gündür. Denizciliğimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bugünü; 99 yıldır 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bütün kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonuyla her alanda dünyayla yarışan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda rotamıza tam yol devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mavi Vatan'da gücümüze güç katan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu müstesna günü bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'yı, ebediyete irtihal eden tüm denizcilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun diyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.