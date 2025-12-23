  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü!

İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde sular hızla azalırken bir zamanlar masmavi Büyükçekmece Gölü'nden geriye bu görüntüler kaldı...

Kaynak: İHA
İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü - Resim: 1

Son yıllarda artan kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde su seviyesi hızla azalıyor. 

1 / 10
İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü - Resim: 2

Ekim ayında yüzde 27, 86 olarak ölçülen doluluk oranı, Aralık ayında ise yüzde 14,13 seviyesine düştü. 

2 / 10
İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü - Resim: 3

Kentin büyük oranda suyunu karşılayan Büyükçekmece gölünde drone ile yapılan çekimlerde, gölün birçok noktasında suların metrelerce çekildiği görüntülendi. 

3 / 10
İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü - Resim: 4

Öte yandan gölde balık tutmaya gelen bir vatandaş, " Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım" ifadelerini kullandı.

4 / 10