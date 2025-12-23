İstanbul'da kabus gerçek oldu: Bu gördüğünüz arazi bir zamanlar Büyükçekmece Gölü'ydü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde sular hızla azalırken bir zamanlar masmavi Büyükçekmece Gölü'nden geriye bu görüntüler kaldı...
Kaynak: İHA
Son yıllarda artan kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece gölünde su seviyesi hızla azalıyor.
Ekim ayında yüzde 27, 86 olarak ölçülen doluluk oranı, Aralık ayında ise yüzde 14,13 seviyesine düştü.
Kentin büyük oranda suyunu karşılayan Büyükçekmece gölünde drone ile yapılan çekimlerde, gölün birçok noktasında suların metrelerce çekildiği görüntülendi.
Öte yandan gölde balık tutmaya gelen bir vatandaş, " Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım" ifadelerini kullandı.
