İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu

ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."