İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları azalmaya devam edecek. Megakentte pazar akşamından itibaren kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıkladı.
Megakentte sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceğini bildiren AKOM, 28 ve 29 Aralık'ta kar yağışı görülebileceğini açıkladı.
ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR GELİYOR
AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."
KAR YAĞIŞI 4-5 GÜN SÜREBİLİR
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışının 2 Ocak tarihine kadar devam edebileceğine dikkat çekmişti.