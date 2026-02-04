İstanbul'da kış ortasında bahar sürprizi! Günlerce sürecek

  1. Anasayfa
AKOM'dan alınan tahminlere göre, İstanbul'da hafta boyunca sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 15 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bahar havası pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte hafta boyunca aralıklı sağanak geçişlerinin olacağını duyurdu.

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da özellikle akşam ve sabahın erken saatlerinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu 14-15 dereceye kadar yükseleceği, ancak pazartesi günü ani bir düşüşle 9 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Tarih  Hava Durumu  Sıcaklık (En Düşük / En Yüksek)
05.02.2026 Perşembe Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu 6°C / 13°C
06.02.2026 Cuma Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu 8°C / 15°C
07.02.2026 Cumartesi Çok bulutlu, sabah yağmurlu 8°C / 14°C
08.02.2026 Pazar Çok bulutlu, hafif yağmurlu 7°C / 13°C
09.02.2026 Pazartesi Çok bulutlu, hafif yağmurlu 4°C / 9°C
10.02.2026 Salı Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu 3°C / 7°C
