İstanbul'da kış ortasında şaşırtan görüntüler

Yürüyüşe çıkan Metin Aksoy, "Sanki yaz geldi gibi. Aslında hiç iyi bir şey değil. Hiç kış yaşayamıyoruz. Daha kar yağmadı. Şubat ayı geldi neredeyse. Ben sıcağı görünce yürüyüş yapmak için dışarı çıktım. Mevsimler değişiyor. Her gün yürüyüş yapıyorum ama bazen çok soğuk olunca çıkmıyorum. Herhalde insanlar piknik yapmaya da gelirler" şeklinde konuştu.