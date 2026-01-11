İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı verildi
Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'u vuran kar yağışı geri dönüyor. Bu akşam itibariyle İstanbul genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için alarm durumuna geçildi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre Pazar öğle saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıklar gece saatlerinde kar yağışını beraberinde getirecek.
AKOM, İstanbul’da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışının yerini, sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesi ile birlikte karla karışık yağmura bırakması ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
İstanbul'da meteorolojik tahminlere göre Pazartesi günü yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışlara karşı İBB ekipleri, AKOM koordinasyonunda 4 bin 132 personel ve bin 651 araçla kent genelinde sahada görev yaptı. Öte yandan AKOM, 11 Ocak Pazar günü yağışların yer yer etkisini sürdürmesi beklendiğini açıkladı. Akşam saatlerinden sonra ise sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesinin beklendiği, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle fırtına ve sağanak yağışlar etkili olduğu belirtildi.