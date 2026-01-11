İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı verildi

İstanbul’da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışlara karşı İBB ekipleri, AKOM koordinasyonunda 4 bin 132 personel ve bin 651 araçla kent genelinde sahada görev yaptı. Öte yandan AKOM, 11 Ocak Pazar günü yağışların yer yer etkisini sürdürmesi beklendiğini açıkladı. Akşam saatlerinden sonra ise sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesinin beklendiği, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle fırtına ve sağanak yağışlar etkili olduğu belirtildi.