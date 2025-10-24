İstanbul'da okullar tatil edilmişti... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM, kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurduktan sonra İstanbul Valiliği saat 16.00 itibariyle okulların tatil edildiğini açıklamıştı. İstanbul'da okulları tatil ettiren yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem hafta sonunun hem de gelecek haftanın hava durumu için uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz (Trabzon ve Rize hariç), İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Antalya, Adana, Osmaniye, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz" dedi.