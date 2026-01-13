İstanbul'da önce bahar havası, sonra kara kış! Yeni soğuk hava dalgası yolda
Meteoroloji ve AKOM'dan alınan tahminlere göre, dondurucu soğuklar İstanbul'u terk ediyor. Megakentte hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu itibariyle soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor.
İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bu sabah termometreler sıfırın altını gösterirken, Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe açıklamalar geldi. Peki, İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı tekrar başlayacak mı? İşte güncel hava durumu raporu...
İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam karayelin etkisiyle yüksek kesimlerde lapa lapa yağan kar, şehri terk etti. Ancak karın ardından gelen dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul bu sabah güne -5 derece hissedilen sıcaklıkla uyandı. Ara sokaklarda ve ana arterlerin bazı noktalarında gizli buzlanma meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, dondurucu sabahın ardından İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Önümüzdeki üç gün boyunca şehirde bahar esintileri yaşanacak.