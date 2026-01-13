İstanbul'da önce bahar havası, sonra kara kış! Yeni soğuk hava dalgası yolda

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bu sabah termometreler sıfırın altını gösterirken, Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe açıklamalar geldi. Peki, İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı tekrar başlayacak mı? İşte güncel hava durumu raporu...