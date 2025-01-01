İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken ortaya çıkan manzaralar koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlattı...
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı.
1 / 10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.
2 / 10
Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.
3 / 10
4 / 10