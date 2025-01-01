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İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken ortaya çıkan manzaralar koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlattı...

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar - Resim: 1

İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

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İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar - Resim: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar - Resim: 3

Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.

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İstanbul'da pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağı günlerini hatırlatan manzaralar - Resim: 4
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