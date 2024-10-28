İstanbul'da ''pastırma yazımı yoksa kar yağışımı'' sorusu yanıt buldu
Türkiye'yi yeni haftada boyunca yağışsız bir sonbahar haftası beklerken, uzmanlar hem pastırma yazı hem de İstanbulluların kar yağışı beklentisi için tarihleri açıkladı.
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu hafta yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken, uzman isimler hem pastırma yazı hem de İstanbul'da kar yağışı için bekledikleri tarihleri açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Okan Bozkurt’un açıklamalarına göre, Kasım ayı için yapılan kar yağışı beklentilerinin aksine sıcak hava dalgası, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen dönemle yaşanacak. Bozkurt, bu sıcaklık artışının Kasım ayının ortalarında başlayacağını duyurdu.
Kasım ayı boyunca hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde, hatta yer yer bu normallerin üstünde seyredeceğini belirten Okan Bozkurt, pastırma yazının 11-12 Kasım’da başlayacağını ve 20-25 Kasım tarihleri arasında etkili olacağını açıkladı. Bozkurt, bu dönemde hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş beklenmediğini vurguladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de önümüzdeki günlerdeki hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı.