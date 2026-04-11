İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla görsel şölen... Şehrin silueti değişti!
İstanbul Boğazı, hafta sonuna yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran puslu hava, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü adeta haritadan sildi.
Kaynak: DHA / İHA
11 Nisan 2026 Cumartesi sabahı İstanbul, güne beyaz bir örtünün altında başladı. Boğaz hattı boyunca etkili olan yoğun sis, şehrin silüetini tamamen değiştirirken, dev ulaşım arterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) adeta sis bulutlarının içinde kayboldu.
Özellikle Sarıyer, Beykoz ve Beşiktaş hattında yoğunlaşan sis nedeniyle Boğaz üzerindeki görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına indi.
Köprüyü kullanan sürücüler, yoğun pus tabakası nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, takip mesafesinin korunması ve sis farlarının kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.
