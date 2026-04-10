İstanbul'da sıcaklık aniden düştü, bazı ilçeler dolu yağışıyla beyaza büründü
İstanbul'da öğle saatlerinde gökyüzü aniden karardı, dolu yağışı etkili oldu! Özellikle Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde hayatı durma noktasına getiren yağış nedeniyle yollar dakikalar içinde beyaza büründü.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.
Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü. Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.
