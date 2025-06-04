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İstanbul'da sosyal medya videosu için ölümüne atlayış kamerada

İstanbul Kartal'da bir kişi üst geçitten elektrik direğine atladı. Atladığı elektrik direğinden kaya kaya yere inen kişiyi görenler ne diyeceğini şaşırdı...

Kaynak: DHA
İstanbul'da sosyal medya videosu için ölümüne atlayış kamerada - Resim: 1

Akılalmaz olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı.

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Görüntü Dökümü -------------- (Cep telefonu) - Gencin direğe atlaması
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İstanbul'da sosyal medya videosu için ölümüne atlayış kamerada - Resim: 2

Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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İstanbul'da sosyal medya videosu için ölümüne atlayış kamerada - Resim: 3
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