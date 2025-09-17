İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı.
Kaynak: DHA
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı.
1 / 7
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2 / 7
Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.
3 / 7
TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor.
4 / 7