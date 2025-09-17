  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı

İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 1

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı.

İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 2

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 3

Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

İstanbul'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 4

TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor.

