İstanbul'da ''umut'' kuyruğu

‘BİR HANIMEFENDİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE HEYECANDAN BAYILMIŞTI’

Nimet Özden, geçmişte bayilerinden satın alınan biletlerle büyük ikramiye kazanan kişilerin hikayelerinden de bahsetti. Özden, “O kadar çok ikramiye verdik ki bununla ilgili pek çok anımız oldu. Mesela bir hanımefendi büyük ikramiye çıktığını öğrenince heyecandan bayılmıştı. Bir başka kazanan, kabzımanlık yapan beyefendi de kamyon dolusu sebzeyle gelmiş ve teşekkür etmek için onları bize hediye etmek istemişti. Bir çiftçi arkadaşımız ise bizi arayarak, ‘Sayenizde çiftliğimi büyüttüm’ demişti. Bu tür güzel hikayeler bizi hem mutlu ediyor hem de bu işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

Bu tür anıların, Nimet Abla Piyango Bayii’nin yıllardır şansla özdeşleşmesine katkı sağladığını belirten Özden, büyük ikramiyenin bu yıl da halkın yüzünü güldüreceğine inandığını söyledi.

‘600 MİLYON TL ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM VE DAĞITIM GARANTİLİ’

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu ve son kuruşuna kadar vatandaşa geri döneceğinin bir kez daha altını çizen Özden, “600 milyon TL çok büyük bir rakam ve bunun dağıtım garantili olması da önemli bir vurgu. O yüzden talep her gün artıyor. İnşallah yeni yılda herkesin gönlüne göre olur, büyük ikramiyeleri veririz, herkes mutlu olsun istiyoruz” diye konuştu.