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  4. İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor

İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor

İstanbul'da mevsim normalleri üzerine seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve kar yağışına bırakacak. AKOM, İstanbul'da kar yağışı beklenen tarihi açıkladı.

İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor - Resim: 1

İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, kar hasreti sona eriyor. Megakentte pazartesi günü itibarıyla hava soğuyacak ve yağışlı hava etkili olacak.

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İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor - Resim: 2

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da salı günü sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşeceğini bildirdi. 

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İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor - Resim: 3

SICAKLIKLAR 12 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'da yalancı bahar bitiyor, Sibirya soğuklarıyla birlikte kar geliyor - Resim: 4

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Megakentte çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

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