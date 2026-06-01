İstanbul'da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Haziran ayı yaz sıcaklarıyla başlıyor. İstanbul bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek.
Kuvvetli sağanakların yurdu esir aldığı Mayıs ayını geride bırakırken, Haziran ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye nihayet özlenen yaz mevsimine giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçerek bu hafta birçok ilde sezonun en sıcak değerlerine ulaşacak.
İstanbul'da Termometreler İlk Kez 30 Dereceyi Aşacak
Batı bölgelerinde yaz sıcakları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bugün 26 derece olan İstanbul'da hava sıcaklığı yarın daha da artarak bu yıl ilk kez 30 derece seviyesine kadar çıkacak.
Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri megakentte sıcaklıkların 29-30 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
Cuma Günü Sağanak Var
Cuma günü ise Türkiye'nin batı, iç ve doğu bölgelerini kapsayacak yeni bir yağışlı hava sistemi giriş yapıyor. Haftanın son iş gününde Trakya, İstanbul, Ankara ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde yeniden sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Cuma günkü bu sürpriz yağışa rağmen uzmanlar, ülke genelindeki yüksek yaz sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacağını belirtiyor.