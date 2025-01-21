İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan tarihi Varan Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması, çevre sakinlerini tedirgin etti.
1 / 7
Bazı mahalle sakinleri yaşanılan bu durum hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre göle bırakılan atık kanalizasyon suyu, gölün kirlenmesine neden oldu ve balık ölümleri gerçekleşti.
2 / 7
Atık suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle aktarılması dron kamerasıyla görüntülendi.
3 / 7
Çekilen görüntülerde fabrikaların bulunduğu noktada oluşan dere yatağı gibi bir oluşumdan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği, birleşim noktasında gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı görüldü.
4 / 7