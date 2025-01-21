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İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan tarihi Varan Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu - Resim: 1

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması, çevre sakinlerini tedirgin etti.

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İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu - Resim: 2

Bazı mahalle sakinleri yaşanılan bu durum hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre göle bırakılan atık kanalizasyon suyu, gölün kirlenmesine neden oldu ve balık ölümleri gerçekleşti.

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İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu - Resim: 3

Atık suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle aktarılması dron kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul'da yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu - Resim: 4

Çekilen görüntülerde fabrikaların bulunduğu noktada oluşan dere yatağı gibi bir oluşumdan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği, birleşim noktasında gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı görüldü.

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