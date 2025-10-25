  1. Anasayfa
İstanbul'daki 571 yıllık Fener Rum Okulu yeni bina arıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 90 gün süre verdiği 571 yıllık İstanbul'daki Özel Fener Rum Okulu kaynak bulamayınca okulu tahliye edebilmek için yeni bina arayışına girdi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığı, 571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu'na okul binasının dayanıklılığının artırılması için resmi bir yazı göndererek okulun 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini iletti. 

Tarihi okul, deprem güçlendirme maliyetini karşılayamadığı için mevcut binasını boşaltmak zorunda kalırken, maliyetin 10 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi. 

Okul yönetimi, öğrencilerin eğitiminin devam edebilmesi için yeni bir bina arayışına girdi. Olası bir depremde hasar alacağı belirlenen Özel Fener Rum Okulu'nun 144 yıllık binası havadan görüntülendi.

İstanbul'un fethi sonrasında şehri terk eden Bizanslı yöneticiler ve tüccarları 1454 yılında Fatih Sultan Mehmed Han kente geri çağırdı. 

