İstanbul'daki düğünde gelin ve damat takıya boğuldu

Beylikdüzü'nde bir otelde gerçekleşen düğünde gelin ve damada 5 milyon TL’nin üzerinde takı ve para takıldı. Karadenizli iş insanı Aziz Şahin’in oğlu Berk Şahin ve iş insanı İbrahim Genç‘in kızının düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.