İstanbul'daki müze restorasyonunda duvarın içinden 61 yıllık aşk mektubu çıktı

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Yaklaşık 7-8 aydır müze inşasında çalışıyoruz. Belediyeden arkadaşlar arka odanın duvar kenarını kaldırmamızı istediler. Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asırı geçen bu mektep da duygulandım ve etkilendim. Restorasyon çalışmaları tamamlanınca burası müze olacak. Bu mektubun müzede sergilenmesi bizler çok değerli olacak. Günümüzdeki aşklarda çok fazla sadıklık yok 60-70 senelik aşklar daha sadıkmış bizim için bu mektup çok değerli " diye konuştu.