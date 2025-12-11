İstanbul'daki tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise Osmanlı, Roma, Bizans ve İmparatorluk dönemlerine ait 552 sikke; 17, 18, 19'uncu yüzyıllara ait Osmanlı dönemi subay kılıçları, Osmanlı subay kemeri, apolet, madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan, berat, Osmanlıca metinler ile aynı dönemlere ait Hristiyanlık inancında ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de aralarında bulunduğu bin 25 eser ele geçirildi.