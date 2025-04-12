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İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı

İstanbul'da hava kalitesinin artmasıyla birlikte Uludağ megakentten görünür hale geldi.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı - Resim: 1

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından nem oranının düşmesi ve bulutların dağılmasıyla gökyüzü berraklaştı ve görüş mesafesi de arttı. Bursa’da bulunan Uludağ’ın manzarası da İstanbul’un çeşitli yerlerinden görünür hale geldi.

Fotoğrafçı Halil Sopaoğlu, Acıbadem metrobüs durağının üstgeçidinden Uludağ manzarasını kamerası ile kaydetti. 

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İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı - Resim: 2

Caddebostan sahilinden Uludağ'ın zirvesi böyle görüntülendi...

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İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı - Resim: 3

Genellikle pus ve hava kirliliği nedeniyle İstanbul’dan görünmeyen Uludağ, bugün İstanbul’dan görünen manzarası ile adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı - Resim: 4
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