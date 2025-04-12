İstanbul'dan nadir görülen Uludağ manzarası yeniden ortaya çıktı

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından nem oranının düşmesi ve bulutların dağılmasıyla gökyüzü berraklaştı ve görüş mesafesi de arttı. Bursa’da bulunan Uludağ’ın manzarası da İstanbul’un çeşitli yerlerinden görünür hale geldi.

Fotoğrafçı Halil Sopaoğlu, Acıbadem metrobüs durağının üstgeçidinden Uludağ manzarasını kamerası ile kaydetti.