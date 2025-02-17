İstanbullular dikkat: Lapa lapa kar yağacak, şehir beyaza boyanacak!
Soğuk ve yağışlı hava yeniden etkisini artırmaya hazırlanıyor. İstanbul'da beton ormanına çeviren yapılar nedeniyle şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerinde görülen karn bu hafta tüm şehri beyaza bürümesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da kar kalınlığının 10 santimetreyi bulacağını açıkladı...
İstanbul'da önceki hafta aralıklarla devam eden kar yağışı her ne kadar şehir merkezine etki etmese de şehrin hala korunan yüksek noktalarında etkili olmuş ve şehrin bazı ilçeleri kar örtüsü altında kalmıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 Şubat Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Yurttaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0 - 3°C arasında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4 - 8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi. Eski dönemlerde, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların genelinde deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem, bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Örneğin İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık da İstanbul'da -4 ile 5 derecelere kadar inecek, tabii beraberinde kar yağışı oluşturarak zeminde tutacak şeklinde gözüküyor" dedi.
Adil Tek, "İstanbul için kar yağışı, özellikle salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor olacak. Ama çarşamba günü artık bu yağış, kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. Zaman zaman kuvvetlenecek, zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıkların, denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklarda hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşecek. Bu da zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak. Bunun en büyük nedeni zaten kutupsal hava ile sıcaklıkların eksi 5-6'ya inecek olması" ifadelerini kullandı.