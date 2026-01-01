  1. Anasayfa
  4. İstanbullular yeni yılın ilk gününe beyaz örtüyle uyandı

İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kaynak: İHA
Meteoroloji'nin kar uyarısı yaptığı İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. İstanbullular yeni yıla beyaz örtüyle uyandı.

Sarıyer, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ümraniye’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. 

Beyaza bürünen mahalleler ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada çalışma başlatırken, sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.

