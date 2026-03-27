İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Gece başlayıp günlerce sürecek
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin son verilerini paylaşarak İstanbulluları uyardı. Kentte gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak yağışın, hafta sonu etkisini artırarak devam edeceği bildirildi.
İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 27-31 Mart tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre megakent, hem kuvvetli yağışların hem de lodosun etkisi altına giriyor. Gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;
Cuma (27.03.2026): Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batısının, gece saatlerinden itibaren il genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 17 °C olması bekleniyor.
Cumartesi (28.03.2026): Parçalı çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerden sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın 10°C, en yüksek sıcaklığın 15 °C olması bekleniyor.
Pazar (29.03.2026): Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 10 °C, en yüksek sıcaklığın 12 °C olması bekleniyor.