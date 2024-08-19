  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz

İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz

İstanbul'da hava kirliliği, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseldi.

İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz - Resim: 1

İstanbul'daki hava kalite ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, kentteki hava kirliliğini gösteren azot dioksidin ortalaması 1 Ocak-31 Temmuz 2023'te 35,55 mikrogram/metreküp ölçüldü.

1 / 14
İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz - Resim: 2

Bu yıl ise bu rakam 40,61 mikrogram/metreküp olarak kayıtlara geçti. Buna göre, İstanbul'da azot dioksit kaynaklı hava kirliliği bu yıl 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

2 / 14
İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz - Resim: 3

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, kentteki hava kirliliği değerlerinin her gün değiştiğini söyledi.

3 / 14
İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz - Resim: 4

Hava kirliliğinin değişmesinde trafiğin, sanayi tesislerindeki faaliyetlerin, ısınma kaynaklı kirleticilerin, meteorolojik etkenlerin önemli olduğunu belirten Toros, özellikle İstanbul'da havanın kirlenmesinde en önemli etkenin trafik olduğunu ifade etti.

4 / 14