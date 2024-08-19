İstanbullulara kötü değil, çok kötü haber: Zehir soluyoruz

Bu yıl ise bu rakam 40,61 mikrogram/metreküp olarak kayıtlara geçti. Buna göre, İstanbul'da azot dioksit kaynaklı hava kirliliği bu yıl 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.