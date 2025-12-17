İstanbullulara ''Uludağ manzarası'' sürprizi: Kilometrelerce öteden görüldü

Sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, "Buradan bir 100 kilometre var. Manzara çok güzel. Burada da hava çok güzel. Biz yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Uludağ manzarasını gören bir diğer vatandaş ise, "Güneşi de görünce çıkıp bir hava alalım dedik. Uludağ’ı da karlı gördük. Gerçekten uzakta ama yine de görünüyor" diye konuştu.