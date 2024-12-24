İstanbulluların dertleri açıklandı: Meğer İstanbul'un taşı toprağı altın değilmiş...
İstanbul Barometresi Araştırması, "taşı toprağı altın" denen İstanbul'da aslında işlerin hiç de böyle olmadığını gözler önüne serdi. İstanbul'da yaşayanların stres seviyesi de, en çok yaşadıkları sorunlar da belli oldu...
İstanbul Barometresi'nin 1-7 Aralık 2024 tarihleri arasında 1.001 İstanbul sakini ile telefon ile görüşülerek hazırladığı Kasım 2024 Raporu İstanbul'un en acı gerçeğini gözler önüne serdi.
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Katılımcıların %60,4'ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti.
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İkinci sırada, %12,9 ile İsrail'in Gazze'yi işgali, Üçüncü sırada ise %7,8 ile asgari ücret tartışmaları yer aldı.
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İstanbullularla telefon üzerinden yapılan anketler sonucunda İstanbul’un ilk üç temel sorunu belli oldu.
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