İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte boğaz ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu.
Kaynak: İHA
İstanbullunun kar hasreti dün itibariyle sona erdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi.
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Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında İstanbul Boğazı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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Kar manzarası havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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