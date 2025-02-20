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İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte boğaz ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Kaynak: İHA
İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti - Resim: 1

İstanbullunun kar hasreti dün itibariyle sona erdi. 

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İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. 

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İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti - Resim: 3

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında İstanbul Boğazı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. 

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İstanbullunun kar hasreti sona erdi; ortaya çıkan manzara mest etti - Resim: 4

Kar manzarası havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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