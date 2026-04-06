İstanbul'u terk etti, Muğla'da atıklardan sanat yarattı! Çay posasından portakal filesine...
Makine mühendisi Elmas Özer Koç, radikal bir kararla İstanbul'daki şirketini kapatıp Muğla'nın tarihi Saburhane semtine yerleşti. Satın aldığı eski bir Muğla evini restore eden Koç, evinin alt katını "atık sanat evine" dönüştürdü. İşte kahve telvesinden portakal filesine, kırık oyuncaklardan çay posasına kadar her malzemeyi birer sanat eserine dönüştüren Koç'un hayranlık uyandıran hikayesi...
Kaynak: DHA
Muğla'da tarihi dokusuyla ünlü Saburhane semtinde makine mühendisi Elmas Özer Koç, satın aldığı eski Muğla evini restore ettirdi.
İstanbul'daki iş hayatını geride bırakarak atık malzemelerden eserler üretmeye başlayan Koç, ‘Geri dönüşüyorsa senindir’ mottosuyla çay posasından portakal filesine kadar her şeyi sanatının bir parçası haline getiriyor.
İstanbul'da özel bir şirket sahibi olan ve uzun yıllar makine mühendisliği yapan Elmas Özer Koç, 3 yıl önce iki çocuğuyla birlikte radikal bir karar alarak Muğla'nın Menteşe ilçesine yerleşti.
Koç, ilçenin tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Saburhane'ye taşınıp burada satın aldığı eski bir Muğla evini titizlikle restore ettirdi.
