İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü
Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.
Kaynak: İHA
Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor.
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Trakya'da yaşanan kuraklık nedeniyle 14 barajda su seviyesi ortalaması yüzde 36'ya geriledi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü.
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruyarak, su seviyesi yüzde 8'lere düştü.
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