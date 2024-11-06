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İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü

Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.

Kaynak: İHA
İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü - Resim: 1

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor.

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İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü - Resim: 2

Trakya'da yaşanan kuraklık nedeniyle 14 barajda su seviyesi ortalaması yüzde 36'ya geriledi

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İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü - Resim: 3

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü.

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İstanbul'un barajları, İstanbul'un ovaları oldu: Gölün dibi gözüktü - Resim: 4

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruyarak, su seviyesi yüzde 8'lere düştü.

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