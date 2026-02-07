  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yükselmeye başladı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
İstanbul'da sonbahar aylarında yağışların yetersiz olması nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına kadar gerilemişti.  

 Son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yavaş yavaş yükselmeye başladı. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Şubat 2026 itibariyle megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 34.2 olarak ölçüldü.

En yüksek doluluk oranı yüzde 92,54 ile Elmalı Barajı, en düşük doluluk oranı ise yüzde 10.64 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.

