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İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı

İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı - Resim: 1

İstanbul’a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

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İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı - Resim: 2

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’ninde altına indi. Doluluk oranı yüzde 49.86 olarak ölçüldü. 

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İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı - Resim: 3

İstanbul’a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy barajında kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu.

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İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı - Resim: 4

Kış aylarında yüzde 80’e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 16.26’ya kadar geriledi. 

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