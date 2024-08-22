İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı
İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.
İstanbul’a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.
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İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’ninde altına indi. Doluluk oranı yüzde 49.86 olarak ölçüldü.
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İstanbul’a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy barajında kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu.
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Kış aylarında yüzde 80’e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 16.26’ya kadar geriledi.
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