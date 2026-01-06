İstanbul'un barajlarından kötü haber! Yeniden düşüşe geçti

DOLULUK ORANI YÜZDE 18.91 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki yüzde 18.91 doluluk oranı Ocak ayında yapılan ölçümlerde en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının Ocak ayında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 41.53, 2024 yılında 52.45 olarak ölçülmüştü. 2019 yılında ise doluluk oranı yüzde 86.80 olarak tespit edilmişti.