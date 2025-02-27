İstanbul'un burnunun dibindeki dünyaca ünlü cennet beyaza büründü

37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor. Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi ve Armutlu çayırında kar manzarası hayran bırakıyor.