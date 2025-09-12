İstanbul'un içme suyu kaynağından mide bulandıran görüntü

Çevre sakini Ahmet Ç., "Ben sürekli burada balık tutuyorum, her sene bu aylarda göl Yeşil rengine bürünüyor. Gölün altında ot ve yosunlar kıyıya vurduğu için suyun rengini değiştirdiği söyleniyor. Yeşillik, yaklaşık 10 gün kadar duruyor, sonra kayboluyor. İnsanlarımız etrafı çok pisletiyorlar. Geçen gün burası leş gibiydi. Yiyip içiyorlar, pisliğini yere bırakıp gidiyorlar, çöp konteynerin yanına bırakıyor, birkaç metre götürüp bırakmıyorlar. Biraz da bizden kaynaklanıyor" dedi.