İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek

Unkapanı Değirmeni hakkında bilgi veren Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan, "Gördüğünüz yer Unkapanı Değirmeni. 19. yüzyılda inşa edilmiş, önemli sanayi, endüstri yapılarından bir tanesi. Zaman içinde geriye sadece duvarların kaldığı bir kültür varlığı olarak karşımıza çıkıyor. Burası şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nin birimleri olarak, koruma, restorasyon ve yeni kullanım alanları projesi hazırlandı. Şu an da restorasyon süreci devam ediyor. Buradaki duvarlar Unkapanı Değirmeni'nden bize kalanlar. Birkaç noktada değirmen işleyişine ilişkin bazı belgelere ulaşabildik. Uzun süre otopark olarak kullanılması, terk edilmiş olması nedeniyle değirmene ilişkin çok fazla özgün endüstri aksamını gösteren çok fazla belge karşımıza çıkmadı. Mevcut duvarlara hiçbir şekilde yük bindirmeyen, onların dışında kalan, onları bir kabuk gibi etrafta bırakan yeni kullanım projesi hazırlandı. Bu proje kapsamında bilimsel danışma kurulu var. Çok ilginç bir yapı ortaya çıkacak. Çünkü bu yapıda hem özgün değirmene ilişkin dokuyu, belgeyi, bilgiyi görebileceksiniz hem de burada yapı kalıntısıyla uyumlu olan yeni bir kullanıma sahip olabilecek" şeklinde konuştu.