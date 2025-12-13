İstanbul'un kar hasreti ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Kış mevsimine girilmesiyle birlikte ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu gündeme geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için tahminlerini paylaştı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğine dair tahminini paylaştı.
Prof. Dr. Orhan Şen, kışın ilk ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların ortalamalara döndüğünü, ancak yağış miktarının yeterli olmadığını belirtti. Meteoroloji uzmanı, "Yağış sadece barajlarda düşüşü durdurdu. Yükselmiyor." diyerek İstanbul'un barajlarındaki kritik duruma işaret etti.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna da yanıt verdi. 2025 yılı içerisinde kar yağışı beklenmediğini belirten Şen, ocak ayını işaret etti.
Şen, ''İstanbul'da kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. İstanbul'a bu sene kar yok. Bu sene derken 2025'ten bahsediyorum. 2026'ya başlar başlamaz kar yağışı İstanbul da alacak. Biraz daha yaklaşınca söyleyeceğim onu söz verdim çünkü vatandaşlara. Ocak ayında büyük bir ihtimalle İstanbul'a kar yağacak. Zamanı gelince söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.