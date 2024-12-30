İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün akşam saatleri itibariyle soğuk ve yağışlı havaya veda edecek. Bugün pek çok ilimizde yağmurlar ve kar yağışı beklenirken yarın itibariyle yağışlar ülke genelinde yerini kış güneşine bırakacak...