İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havanın bu akşam itibariyle yurdu tamamen terk etmesi beklenirken yıllardır kar yağışına hasret kalan İstanbul için beyaz hasretin biteceği tarih açıklandı.
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün akşam saatleri itibariyle soğuk ve yağışlı havaya veda edecek. Bugün pek çok ilimizde yağmurlar ve kar yağışı beklenirken yarın itibariyle yağışlar ülke genelinde yerini kış güneşine bırakacak...
Ancak Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yılbaşından itibaren hava durumuna ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.
Köse yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde İstanbul’da ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağış olmayacak ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek. Beklentimiz, ocak ortasından itibaren İstanbul’un yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağı yönünde," ifadelerini kullandı.