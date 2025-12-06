İstanbul'un milyon dolarlık eşsiz oteli artık sosyal medya fenomenlerini ve tinercileri ağırlıyor
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan ve sosyal medyada gezi paylaşımları yapan fenomenlerin sık sık ziyaret ettiği bir zamanların milyon dolarlık oteli yıllardır süren hukuki süreç yüzünden çürüyerek yok olurken boş otel binası tinercilere ev sahipliği yapıyor...
Kaynak: İHA
Beykoz Riva'da deniz manzarasıyla dikkat çeken, Türkçe anlamı "efsane" olan Legend Otel, yıllardır süren hukuki süreç ve sahipsizlik nedeniyle adeta harap bir hale geldi.
2017'den bu yana mahkemelik olan otel, güvenlik zafiyetinin artmasıyla birlikte tinercilerin ve hırsızların uğrak noktası oldu.
186 odalı dev tesisin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen, odaları dağılan otelin son hali havadan görüntülendi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2017 yılında oteli 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarmış, ancak ihale sonuçlanmadan süreç mahkemeye taşınmıştı.
