İstanbul'un plajlarında sezon açılıyor: Giriş ücretleri belli oldu

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor. Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar yükseliyor. Şile'de işletme sahibi İrfan Tutar, "Şile'nin 60 kilometre kum sahili var. İsteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.