İstanbul'un yanı başında: Kartal Kayalıkları'nda hayran bırakan manzara

Ergül, "Özellikle Karadeniz’de çok yaygın olarak görülen 'Emiliania huxleyi' adlı bu tür, rüzgar ve besleyici element şartları uygun olduğunda hızla çoğalır. Mevsimsel olarak yaşanan bu aşırı alg çoğalmasının bilinen hiçbir zararı yoktur" dedi. Bu doğal hadisenin hava sıcaklıklarının artışıyla birkaç hafta içerisinde kendiliğinden azalarak kaybolacağını aktaran Ergül, ufak bir bilimsel uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Ancak sürecin olağan dışı şekilde uzaması durumunda, derin kesimlerde oksijen azalmasına ve suyun alkalinitesinde değişimlere neden olabilir. Ekosistem dengesi açısından takip edilmesi faydalıdır."