İstanbul'un yanı başında: Kartal Kayalıkları'nda hayran bırakan manzara
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe sahillerinde alg çoğalması nedeniyle deniz turkuaz renge büründü. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Kartal Kayalıkları'nda görsel şölen yaratan bu mevsimsel olayın tamamen doğal ve zararsız olduğunu açıkladı.
Kocaeli'nin Karadeniz’e açılan kapısı Kandıra ilçesinin sahil kıyılarında denizin rengi turkuaza döndü. Doğa harikası falez oluşumlarıyla bilinen ve 'Kartal Kayalıkları' olarak adlandırılan sahil şeridinde deniz adeta devasa bir akvaryumu andırıyor.
Kayalıkların yeşili ile birleşen turkuaz su, hem bölge halkı hem de fotoğraf tutkunları için seyirlik bir manzara oluşturdu. Ancak bu renk değişiminin arkasında kimyasal bir kirlilik değil, tamamen biyolojik bir süreç yatıyor.
Denizde yaşanan ani renk değişimi üzerine Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül'den bilimsel bir açıklama geldi. Denizin rengini değiştiren şeyin 'Coccolithophore' isimli mikroskobik bir organizma türü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergül, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.
Ergül, "Özellikle Karadeniz’de çok yaygın olarak görülen 'Emiliania huxleyi' adlı bu tür, rüzgar ve besleyici element şartları uygun olduğunda hızla çoğalır. Mevsimsel olarak yaşanan bu aşırı alg çoğalmasının bilinen hiçbir zararı yoktur" dedi. Bu doğal hadisenin hava sıcaklıklarının artışıyla birkaç hafta içerisinde kendiliğinden azalarak kaybolacağını aktaran Ergül, ufak bir bilimsel uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Ancak sürecin olağan dışı şekilde uzaması durumunda, derin kesimlerde oksijen azalmasına ve suyun alkalinitesinde değişimlere neden olabilir. Ekosistem dengesi açısından takip edilmesi faydalıdır."