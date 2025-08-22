İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet

Şelale, Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor. İrtifa akışı itibariyle Uganda'da yer alan 100 metreden dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5 metre) daha büyük olarak biliniyor.