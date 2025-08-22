İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet

  1. Anasayfa
Dünyanın en yüksekteki ikinci şeşalesi olan, Kayseri'deki Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Kapuzbaşı Şelalesi havadan çekilen manzarası ile eşsiz görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelalesi yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının başında yer alıyor.

700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, suyun kaynağından çıktığı şekilde aşağıya dökülmesiyle dikkat çekiyor. 

Havadan çekilen şelalenin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Şelale, Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor. İrtifa akışı itibariyle Uganda'da yer alan 100 metreden dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5 metre) daha büyük olarak biliniyor. 

