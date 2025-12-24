İşte engelli çocuklarımıza umut olacak yerli MYR KIDS...
Samsun'da Türk mühendislerin yaklaşık 5 yıl boyunca yerli ve milli imkanlarla üzerinde çalıştıkları "Mobil Yürüme Robotu (MYR KIDS)" sonunda kullanıma hazır...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Ar-Ge firması tarafından geliştirilen ve 3 yaş üzeri çocuklar için tasarlanan MYR KIDS robotu, çocukların boyuna, kilosuna ve yürüme açılarına göre ayarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.
Bacak hareketlerini taklit ederek gerçekçi ve güvenli bir yürüyüş deneyimi sunan cihaz, egzersiz ve yürüyüş olmak üzere 2 farklı modda çalışıyor. Her eklem açısı, hızı ve destek kuvveti bağımsız olarak ayarlanabilen sistem sayesinde manuel terapilerde uygulanan eklem hareket açıklığı ve statik stabilizasyon egzersizleri de cihaz üzerinden yapılabiliyor.
Ayrıca çocukların attığı adım sayısı, eklem hareket açıklıkları, destek kuvvetleri ve hız gibi veriler kayıt altına alınarak grafikleştiriliyor ve hekimlere sunuluyor. Sahip olduğu teknik özellikler ve mobil kullanım imkanı sayesinde robotik rehabilitasyon alanında dünyada bir ilk olan MYR KIDS, çocukların sadece hastane ortamında değil, günlük yaşam alanlarında da fizik tedavi alabilmeleri amacıyla geliştirildi.
Mobil Yürüme Robotu’nun yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Elektrik Elektronik Mühendisi Mert Emre Taşkın, “Yaptığımız araştırmalarda tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığın çok fazla olduğunu, robotik cihazların da ulaşılabilirliğinin çok kısa olduğunu fark ettik. Bu amaçla Mobil Yürüme Robotu (MYR KIDS) projesinin ilk adımlarını attık. Mühendis arkadaşlarımız ile birlikte projelendirmesini yaptık. Ardından bir iş insanı ile birlikte firmamızı kurarak 4 yılın ardından projemizi tamamladık. Ve yakın zamanda da sertifikasyon sürecimizin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.