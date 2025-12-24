İşte engelli çocuklarımıza umut olacak yerli MYR KIDS...

Mobil Yürüme Robotu’nun yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Elektrik Elektronik Mühendisi Mert Emre Taşkın, “Yaptığımız araştırmalarda tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığın çok fazla olduğunu, robotik cihazların da ulaşılabilirliğinin çok kısa olduğunu fark ettik. Bu amaçla Mobil Yürüme Robotu (MYR KIDS) projesinin ilk adımlarını attık. Mühendis arkadaşlarımız ile birlikte projelendirmesini yaptık. Ardından bir iş insanı ile birlikte firmamızı kurarak 4 yılın ardından projemizi tamamladık. Ve yakın zamanda da sertifikasyon sürecimizin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.