İşte haftanın sinema filmleri: 8 film vizyona giriyor

"Geber!"

Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktala'nın oynadığı "Geber!" filmi bu hafta aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Nikhil Nagesh Bhat'ın yönettiği ABD ve Hindistan ortak yapımı film, orduda komando olarak görev yapan bir adamın, sevdiği kızın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrenmesi sonrasında çıktığı yolculukta başından geçen olaylar etrafında dönüyor.