İşte haftanın sinema filmleri

Mahşerin Üç Delisi

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Hüseyin Eleman

Oyuncular: Başak Daşman, Yüksel Ünal, Mustafa Şen

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüseyin Eleman’ın üstlendiği haftanın komedi filmi "Mahşerin Üç Delisi", hastaneye nakilleri sırasından suçlular ile karıştırılınca kendilerini aksiyon dolu bir maceranın içerisinde bulan üç hastanın hikayesini konu ediniyor. Üç hasta, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi görmek için hastaneye nakledilir. Ancak nakil sırasında hastalar, suçlular ile karıştırılır ve bu durum onların bir suç örgütü tarafından kaçırılmasına neden olur. Kendilerini bir anda esaret altında bulan hastalar, özgürlüklerine kavuşmak ve en önemlisi hayatta kalmak için örgütün kendilerine verdiği görevleri kabul etmek zorunda kalır.