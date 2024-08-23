İşte haftanın sinema filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 15 film vizyona girdi. İşte izleyiciyle buluşan filmler ve konuları...
Gözlerini Kırp (Blink Twice)
Tür: Gerilim
Yönetmen: Zoë Kravitz
Oyuncular: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat
Film, zengin bir iş insanının davetine katılan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Los Angeles'lı genç ve zeki bir garson olan Frida, bağış toplama gecesinde teknoloji milyarderi Slater King’le tanışır. Slater, Frida’yı özel adasında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı tatile davet eder. Cennet gibi gözüken adada herkes eğlenceli vakit geçirmektedir. Ancak çok geçmeden tuhaf şeyler olmaya başlar ve Frida kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Frida bu partiden sağ çıkmak istiyorsa gerçeği ortaya çıkarmak zorunda kalacaktır.
Ölümsüz (The Crow)
Tür: Aksiyon, Dedektif, Fantastik
Yönetmen: Rupert Sanders
Oyuncular: Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston
Film, vahşi bir cinayete kurban giden genç aşıkların hikayesini konu ediniyor. Eric Draven ve nişanlısı Shelley bir haydut çetesi tarafından vahşi bir saldırıya uğrayarak öldürülür. Ancak çok geçmeden Eric, gizemli bir karga tarafından canlandırılır ve kendisine gizemli güçler verilir. Bu durumun ardından Eric, kendisinin ve Shelley’nin katillerine yaptıklarının bedelini ödetmek için eşi benzeri olmayan bir intikam yolculuğuna çıkar.
The Hunted
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Louis Lagayette
Oyuncular: Lily Banda, Alec Newman, Raj Bajaj
Haftanın korku filmlerinden "The Hunted", tekneleri alabora olduktan sonra zengin Avrupalılar tarafından kurtarılan bir grup göçmenin hikayesini konu ediniyor. Güney Sudan'daki iç savaştan kurtulan Wael, koruduğu küçük çocukla birlikte ülkesinden kaçmayı başarır. İkisi, Libya ve Sudanlı mültecilerle dolu bir kaçakçı teknesine binerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışır. Ancak tekneleri alabora olur ve diğer mültecilerle birlikte Wael, tatil yaptıkları cennet gibi adada onlara barınak sunan zengin Avrupalılar tarafından kurtarılır. Kurtarıcılar gerçek niyetlerini ortaya çıkarıp acımasız insan avcılarına dönüştüklerinde mucize çok geçmeden bir kabusa dönüşür.
Mahşerin Üç Delisi
Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Hüseyin Eleman
Oyuncular: Başak Daşman, Yüksel Ünal, Mustafa Şen
Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüseyin Eleman’ın üstlendiği haftanın komedi filmi "Mahşerin Üç Delisi", hastaneye nakilleri sırasından suçlular ile karıştırılınca kendilerini aksiyon dolu bir maceranın içerisinde bulan üç hastanın hikayesini konu ediniyor. Üç hasta, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi görmek için hastaneye nakledilir. Ancak nakil sırasında hastalar, suçlular ile karıştırılır ve bu durum onların bir suç örgütü tarafından kaçırılmasına neden olur. Kendilerini bir anda esaret altında bulan hastalar, özgürlüklerine kavuşmak ve en önemlisi hayatta kalmak için örgütün kendilerine verdiği görevleri kabul etmek zorunda kalır.