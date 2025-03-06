İşte Osmanlı'nın Ramazan aylarının olmazsa olmaz özel şerbeti...
Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te meyan şerbetine olan ilgi arttı. Kentte 6'ncı kuşak meyan şerbeti üreticisi olan Halil Gezer, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetini üretip dededen miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor.
Osmanlı döneminden günümüze kadar değerini koruyan ve Ramazan ayıyla birlikte yeniden ilgi odağı haline gelen meyan şerbeti, susuzluğu giderici etkisi, sindirimi kolaylaştırması, böbreklere faydalı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi özellikleriyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te meyan şerbetine olan ilgi arttı. Kentte 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yıl da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sağlık açısından faydalarıyla bilinen ve kendine has lezzetiyle sevilen şerbete olan talebin arttığını, yoğun siparişlere yetişebilmek için tempolu bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Meyan şerbetinin Ramazan'da Gaziantep'in vazgeçilmez içeceği olduğunu ve iftarda meyanla oruç açmanın çok faydalı olduğunu belirten Halil Gezer, "Meyan şerbeti, Ramazan'da Gaziantep'imizin vazgeçilmez bir içeceğidir. Nasıl su, ayran vb. içecekler vazgeçilmez ise meyan da aynı şekilde Ramazan'ın vazgeçilmezidir. Oruç meyan şerbetiyle açıldığı zaman mideyi rahatlatır ve bağırsakları daha iyi çalıştırır. Diğer yandan böbrek taşlarına, idrar yollarına, mide hastalıklarına da birebir. Faydası saymakla bitmez" dedi.
Meyan şerbetinin yapım aşamasını anlatan Gezer, "Sabah 4 gibi sahura kalktığımızda meyanı ıslatıyoruz. Camiye gidiyoruz camiden döndüğümüzde teknelere alıyoruz daha sonra sabah 9'a kadar savurarak onu devridaim ediyoruz. Aksi takdirde olmaz. Çok hummalı bir çalışma gerektiriyor. Biz çalışmalarımızı arttırdık. Müşterilerimiz de sağ olsun ilgi gösteriyor. Eskilerin hep bir özlemi var ama yeni nesil de geliyor" ifadelerini kullandı.