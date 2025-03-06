İşte Osmanlı'nın Ramazan aylarının olmazsa olmaz özel şerbeti...

Meyan şerbetinin yapım aşamasını anlatan Gezer, "Sabah 4 gibi sahura kalktığımızda meyanı ıslatıyoruz. Camiye gidiyoruz camiden döndüğümüzde teknelere alıyoruz daha sonra sabah 9'a kadar savurarak onu devridaim ediyoruz. Aksi takdirde olmaz. Çok hummalı bir çalışma gerektiriyor. Biz çalışmalarımızı arttırdık. Müşterilerimiz de sağ olsun ilgi gösteriyor. Eskilerin hep bir özlemi var ama yeni nesil de geliyor" ifadelerini kullandı.